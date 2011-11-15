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Spor

Emre ile Semih antrenmana katılmadı İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2011 21:52

-Emre ile Semih antrenmana katılmadı İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-lacivertliler pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Kasığında ağrı olan Emre Belözoğlu ile gribal enfeksiyon nedeniyle halsizliği bulunan Semih Şentürk antrenmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Reto Ziegler'e, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı program uygulandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren ve kontrol için Almanya'ya giden kaleci Serkan Kırıntılı'nın yanı sıra tedavisine devam edilen Dia çalışmada bulunmadı. Hafif sakatlığı bulunan genç futbolcu Recep Niyaz da çalışmaya katılmadı. Bu arada, antrenman başladıktan 17 dakika sonra tesislerdeki elektrik kesilince sarı-lacivertliler sahada bir anda karanlıkta kaldı. 5'e 2 pas çalışması sırasında kesilen elektriğe rağmen futbolcular antrenmana devam etti. Elektrik kesintisi 5 dakika sürdü. Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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