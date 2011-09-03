-Emre ile Selçuk aday kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile 6 Eylül Salı günü yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesinde aday kadroya Galatasaraylı orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş davet edilirken, Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün Kazakistan ile yapılan maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun çekilen MR'ında, sağ alt baldır bölgesindeki kas grubunda 2. derece zedelenme tespit edildi. Avusturya maçına kadar iyileşmeyeceği öngörülen oyuncu, sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun kararıyla aday kadrodan çıkartıldı. Kazakistan maçında kırmızı kart gören Selçuk İnan da aday kadrodan çıkarılan bir diğer oyuncu oldu.