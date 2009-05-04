Emre ile Deivid tartıştı



Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisinin 49. dakikasında bir pozisyonda anlaşmazlığa düşen Emre Belözoğlu ile Deivid saha içinde birbirleriyle tartıştı.





Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe futbolcular Deivid ve Emre Belözoğlu 49. dakikada saha içinde tartıştı.



Daha önce saha içinde Uğur Boral ile de tartışan Deivid bu kez Emre Belözoğlu ile ağız dalaşına girdi.



Maç oynanırken böyle bir şey olması dikkatleri çekerken, araya giren Selçuk olayın büyümesini önledi.



Teknik Direktör Luis Aragones, 56. dakikada Emre Belözoğlu'nu yorgunluk nedeniyle çıkararak Deniz Barış'ı sahaya sürdü.



Emre Belözoğlu da maç sonrası yaptığı açıklamada ise, ''3-4 günlük idmanla maça çıktım. Sakatlığım hafif de olsa yorgunluk yaratıyordu. İkinci yarıda 15-20 dakika oynayabileceğimi söyledim. Deivid ile tartıştık, o yüzden çıktım havası oldu. Böyle birşey yok. Hocamdan çıkarmasını ben istedim. Deivid ile saha içinde kalacak bir tartışma yaşadık. Böyle şeyler olabiliyor'' dedi.



Emre Belözoğlu, ayrıca, Beşiktaş'tan daha iyi mücadele ettiklerini savunarak, ''Kazandığımız için mutluyuz. Derbi maçların favorisi yok. Beşiktaş, önemli puan avantajına sahip olmasına rağmen kazanamadı. Bizden beklenen iyi oyunu sahaya yansıttık. İnşallah devamı gelir ve sezonu iyi bir şekilde bitiririz'' diye konuştu.



