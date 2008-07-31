Emre heyecanı

Tempo24 ve Ajanslar-

Emre oyun alanına girerken taraftalardan büyük alkış aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan sonra da Emre'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, yıldız futbolcu da tribünleri selamladı.





EMRE: HEYECAN VERİCİ BİR MAÇTI

Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında rakibi MTK Budapeşte'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Belözoğlu, kendisi için heyecan verici bir maç olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, sahaya çok değişik duygularla çıktığını dile getiren Emre, ''Sahaya girdiğimde heyecanlanmadım dersem yalan olur. Bunlar tatlı heyecanlar. Taraftarlarımız da bana destek oldu. Ben de onlara iyi futbol oynayarak karşılık verip takıma faydalı olmaya çalışacağım'' dedi.







Takım olarak yavaş yavaş hazır hale geldiklerine de değinen Emre, ''Rakibimizden çok çok güçlü olduğumuz aşikar. Oyuna konsantre olamadığımız zamanda sıkıntımız oldu. Diğer zamanlarda çok etkiliydik. Daha fazla atabilirdik. Rakibin net pozisyonu dahi yok. İnşallah bu turu geçip, diğer turdaki maça konsantre olacağız'' ifadelerini kullandı.



> Fenerbahçe Zorlanmadı





SELÇUK: AVANTAJLI SKOR

MTK Budapeşte maçında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Selçuk Şahin, aldıkları 2-0'lık galibiyetin rövanş maçı öncesi kendilerine avantaj sağladığını kaydetti.

Rakiplerinin güç dengesi olarak kendileriyle kıyaslanamayacağını anlatan Selçuk, ''Ama biz çok iyi bir şekilde, ciddi bir şekilde hazırlandık. Golü erken bulmak istiyorduk ve bunu başardık. Çok pozisyona girmemize karşın 2 tane atabildik. Yine de bizim için avantajlı bir skor. Rövanş için avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz'' diye konuştu.

Selçuk ayrıca, gelecek birkaç hafta içinde takım olarak çok daha hazır hale geleceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

İLK GOL CARLOS'TAN

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Sevilla mücadelesinde sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan Roberto Carlos, 2008-2009 sezonuna hazır girerek, sezonun ilk resmi golüne imzasını attı.

KADIKÖY'DE YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, MTK galibiyetiyle Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca Kadıköy'deki üst üste çıktığı 7. Avrupa kupası mücadelesinden de galibiyetle ayrılmış oldu.