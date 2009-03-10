Emre geri adım atmadı

Sanal alemde Emre geyikleri

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında oyundan alınmasından kısa bir süre önce televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerle ilgili olarak, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu."Sadece bana ait görüntüler mercek altına alınıyor" diyen Emre, rakip oyuncuların neler yaptığı da bir çok kamerayla detaylı incelenirse, olayın anlamının ve nedenin daha iyi anlaşılacağını savundu.Emre, "Evet orada ortaya çıkan bir hareket var ama, bu hareketin bir de öncesi var. Orada iki kişinin arasında geçen diyaloglar var. Bunları kimse duymadı ve bilmiyor. İnsanlar bunları duymadan, bilmeden yorumlar yapıyor. Hele hele söz konusu olan Emre Belözoğlu ise, bu çok daha kolay yapılıyor. Bu olay daha önceki bir olayın yansıması. Bu yansımadan önce rakip takım oyuncularıyla girdiğim diyaloglar ve bana yapılan benzer hareketler var" dedi.Kayserispor maçında sorun yaşadığı oyuncunun Saidou değil, Cangele olduğunu ifade eden milli futbolcu, "Sadece bana ait görüntüler mercek altına alınıyor. Rakip oyuncuların neler yaptığı da bir çok kamerayla böyle detaylı incelenirse, olayın anlamı ve nedeni daha iyi anlaşılır. Yoksa ben durduk yere niye öyle bir hareket yapayım. Maç içindeki aşırı motivasyonla yapılmış bir hareketti o. Dediğim gibi hep bizim yaptığımız hareketler mercek altında. Bir de rakiplerimiz neler yapmış acaba? İncelensin ve ortaya çıkarılsın. O zaman medyada daha adaletli yorumlar yapılır" diye konuştu.