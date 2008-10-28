T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre düz koşu yaptı

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası (D) Grubu'nda yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28 Ekim 2008 02:00


Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası (D) Grubu'nda yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra, 2 takım halinde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Çekilen MR sonucu sol arka baldırındaki ödemin tam olarak dağılmadığı anlaşılan Emre Belözoğlu, kondisyoner Dolu Arslan eşliğinde saha kenarında düz koşu gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Önder Turacı ise antrenmana çıkmayarak tesislerde tedavi ve çalışmalarını sürdürdü.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün saat 15.30'da karayoluyla Samandıra'dan Ankara'ya hareket edecek.

Öte yandan, oyuncular ve teknik heyet, antrenman sonrası sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24