Emre düz koşu yaptı



Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası (D) Grubu'nda yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Samandıra Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra, 2 takım halinde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Çekilen MR sonucu sol arka baldırındaki ödemin tam olarak dağılmadığı anlaşılan Emre Belözoğlu, kondisyoner Dolu Arslan eşliğinde saha kenarında düz koşu gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Önder Turacı ise antrenmana çıkmayarak tesislerde tedavi ve çalışmalarını sürdürdü.



Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün saat 15.30'da karayoluyla Samandıra'dan Ankara'ya hareket edecek.



Öte yandan, oyuncular ve teknik heyet, antrenman sonrası sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutladı.



