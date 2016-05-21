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Spor

Emre Çolak'ın yeni adresi Deportivo

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emre Çolak'ın transferinin haziran ayında resmiyet kazanacağı belirtildi

21 Mayıs 2016 00:35

Galatasaray'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek orta saha oyuncusu Emre Çolak'ın, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruña ile anlaştığı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emre Çolak'ın menajeri Ahmet Bulut'un, Deportivo ile görüşmeleri sona getirdiği ve 25 yaşındaki futbolcunun transferinin haziran ayında resmileştirileceği belirtildi.

haberler.com'un haberine göre, bu sezon La Liga'yı 15. sırada bitiren Deportivo, İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinin en köklü takımlarından biri olarak biliniyor.

En büyük rakibi Celta'nın taraftarlarının geçmişte taktığı "Los Turcos" (Türkler) lakabını benimseyen Deportivo taraftarları, Riazor Stadı'nda oynanan maçlarda Türk bayrağını açmalarıyla hatırlanıyor.

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