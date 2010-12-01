-EMRE ÇOLAK'IN BURNU KIRILDI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da, A2 takımıyla yapılan hazırlık maçında Emre Çolak'ın burnu kırıldı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, burnu kırılan Emre'nin Bahçelievler'deki Medical Park Hastanesi'nde ameliyat edileceği bildirildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, 20'şer dakikadan 3 devre üzerinden yapılan maçta sarı-kırmızılılar, A2 takımını 3-1 yendi. (A) takımın gollerini Aydın Yılmaz ve Mehmet Batdal ile Berk Neziroğulları (Kendi kalesine) atarken, A2 takımının tek golü Semih Oğuz'dan geldi. Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın sabah basına ve taraftarlara kapalı antrenmanla devam edecek.