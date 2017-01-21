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Spor

Emre Çolak'ın asisti puanı getirdi

Deportivo La Coruna, La Liga'da 15. sırada yer alıyor

21 Ocak 2017 14:04

La Liga'nın 19. haftasında ligin formda takımlarından Las Palmas'a konuk kolan Deportivo, 69. dakikada Emre Çolak'ın asistinde topu ağlara gönderen Andone'nin golüyle bir puanı kurtardı.

La Liga'nın 19. haftasında Deportivo La Coruna, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

Las Palmas, karşılaşmanın 13. dakikasında Mateo Garcia'nın kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Las Palmas'ın üstünlüğüyle bitti.

Deportivo La Coruna, 69. dakikada Emre Çolak'ın asistinde topu ağlara yollayan Florin Andone'nin golüyle sonucu ilan etti.

Las Palmas'ta Aythami Artiles; 72 ve 77'de gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Deportivo La Coruna puanını 19 yaptı; 15. sırada yer aldı. 25 puanlı Las Palmas ise 25 puanla 10. sırada kaldı.

Emre Çolak ilk golünü Prandelli'nin çalıştırdığı Valencia'ya attı

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