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Spor

Emre Çolak şov yaptı

26 yaşındaki milli oyuncu, takımının hazırlık maçında 2 gol attı.

28 Temmuz 2017 15:12

Geçen sezon Galatasaray'dan La Liga ekibi Deportivo La Coruna'ya transfer olan milli futbolcu Emre Çolak, kulübünün Racing Ferrol ile oynadığı hazırlık maçında iki gol attı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.

Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ile Da Lama (k.k) kaydetti.

 

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