Emre Çolak resmen Deportivo'da

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Emre Çolak tercihini İspanyol kulübünden yana kullandı.

İspanyol kulübü, resmi twitter sayfasından transferin yapıldığını resmen açıkladı.

bu sezon La Liga'yı 15. sırada bitiren Deportivo, İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinin en köklü takımlarından biri olarak biliniyor.

En büyük rakibi Celta'nın taraftarlarının geçmişte taktığı "Los Turcos" (Türkler) lakabını benimseyen Deportivo taraftarları, Riazor Stadı'nda oynanan maçlarda Türk bayrağını açmalarıyla hatırlanıyor.