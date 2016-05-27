T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Çolak resmen Deportivo'da

La Liga ekibi Deportivo La Coruna, Galatasaray'ın genç futbolcusunu transfer ettiğini açıkladı

27 Mayıs 2016 22:31

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Emre Çolak tercihini İspanyol kulübünden yana kullandı.

İspanyol kulübü, resmi twitter sayfasından transferin yapıldığını resmen açıkladı.

bu sezon La Liga'yı 15. sırada bitiren Deportivo, İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinin en köklü takımlarından biri olarak biliniyor.

En büyük rakibi Celta'nın taraftarlarının geçmişte taktığı "Los Turcos" (Türkler) lakabını benimseyen Deportivo taraftarları, Riazor Stadı'nda oynanan maçlarda Türk bayrağını açmalarıyla hatırlanıyor.

 

 

ETİKETLER

emre çolakla ligadeportivo la corunatransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24