Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in sürpriz takımlarından Hatayspor Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak bugün Hatayspor'lu yetkililerle İstanbul'da bir araya geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Cumartesi günü Hatay'a gidecek 30 yaşındaki futbolcu için imza ayrıca burada imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emre Çolak daha sonra Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.