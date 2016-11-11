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Spor

Emre Çolak, Galatasaray'ı icraya vermiş!

Sezon başında bonservissiz Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak'ın, parasını alamayınca hukuksal haklarını kullandığğ ortaya çıktı

11 Kasım 2016 11:43

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 1.5 milyon TL'ye oynayan Emre'ye, geçtiğimiz sezon alacaklarının büyük bir bölümü için senet veren Dursun Özbek yönetiminin, Deportivo'ya transfer olduktan sonra hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı. 

habertürk'ün haberine göre; kendisi dışındaki futbolculara ödeme yapıldığını duyan 25 yaşındaki oyuncu ise uzun süre hak etmiş olduğu paranın kendisine ödenmesini bekledi ancak sonuç alamayınca menajerinin de önerisiyle senetleri avukatına vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. 

Avukatı aracılığıyla icra yoluna başvuran başarılı orta sahanın, yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan ücretini bu yolla aldığı öğrenildi. 

UEFA'nm Finansal Fair-Play kurallarıyla sorun yaşayan Galatasaray yönetimi, icrayı duyunca Emre Çolak'a ödemeyi yaptı.

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