Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Daha önce kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Emre Çolak, İstanbul ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun'' dedi.

29 yaşındaki futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Emre Çolak, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi.