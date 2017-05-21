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Spor

Emre Çolak, Deportivo'nun en iyisi

Emre Çolak, Deportivo'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi

21 Mayıs 2017 17:53

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 38. ve son hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna, sahasında Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti.

Deportivo La Coruna'yı galibiyete taşıyan golleri 4 ve 29. dakikalarda Florin Andone ile 39. dakikada Carles Gil kaydetti. Ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Emre Çolak, takımının ikinci golünde asist yaptı. Türk futbolcu, maçın 29. dakikasında sarı kart gördü.

Las Palmas'ta Hernan Santana, 79. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galiçya ekibi, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve La Liga'da sezonu 16. sırada bitirdi. Las Palmas ise ligi 39 puan ve averajla 14. sırada tamamladı.

Emre Çolak, Deportivo'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi

Milli futbolcu, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Çolak'a ödülü, 26. yaşına girdiği günde sponsor yetkilisi tarafından karşılaşma öncesinde takdim edildi.

La Liga'daki ilk sezonunu 3 gol ve 6 asist istatistiğiyle bitiren Emre Çolak, sezon boyunca üç kez (eylül, ekim ve ocak) ayın futbolcusu seçilmişti.

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