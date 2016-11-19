Emre Çolak 'ayın futbolcusu' seçildi

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, kulübün taraftarları tarafından üst üste 2. kez "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.

İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre'nin, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Aldığı ödülden dolayı mavi-beyazlı taraftarlara Türkçe ve İspanyolca teşekkür eden Emre Çolak, geçtiğimiz ay içerisinde takımıyla La Liga'da çıktığı 3 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi.

Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre, eylül ayında da en iyi oyuncu ödülünü almıştı.