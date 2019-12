-EMRE: ÇOK İSTEDİM NASİP OLMADI İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, derbide oynamayı çok istediğini ancak bunun kendisine nasip olmadığını söyledi. Fenerbahçe Kulübü'nün radyosu ''Radyo Fenerbahçe''de, Fatih Demirkol ve Fenerbahçe Futbol Takımı İletişim Sorumlusu Orkun Yazgan'ın birlikte sunduğu 2'de 1 programına telefonla konuk olan Emre, Konyaspor maçında sakatlandığında derbide oynayamayacağı için de ağladığını dile getirerek, ''(Galatasaray'a karşı oynamadı) diye çok dramatize ettiler. Ben kendimi burada bu anlamda ispatladım. Ama ne olursa olsun Galatasaray maçında oynamayı çok istiyordum, nasip olmadı'' dedi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bazı insanların kendisi hakkında farklı düşündüğünü kaydeden Emre, ''Galatasaray maçında oynamak istiyordum, kendimi formda hissediyordum. Ancak uzun seneler Fenerbahçe formasıyla oynayacağıma inanıyorum. Bir sonraki Galatasaray maçında, nerede olursa olsun takımımın yanında olmak istiyorum'' diye konuştu. Emre, ortam gerilmesin diye derbi maça gitmediğini vurgulayarak, ''Maçı arkadaş grubuyla evimde izledim. Geçen sene Selçuk'un gol attığı derbiyi de aynı arkadaş grubuyla izlemiştim. İnşallah bir daha onlarla izlemem, sahada ben olduğumda kazanırız'' ifadelerini kullandı. -ALEX'E ÖVGÜ- Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında 87. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Alex De Souza'dan övgüyle bahsetti. Tecrübeli oyuncu, derbi maçın kırılma anıyla ilgili bir soru üzerine, ''Kırılma anı, son 25 dakikada takımın gösterdiği özveri ve her zamanki gibi Alex'in bir fenomen olduğunu ispatlaması'' dedi. -''MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTERDİM''- Sakatlığı nedeniyle milli takımda da forma giyemeyeceğini belirten Emre, milli takımda olamadığı için üzüldüğünü söyledi. ''Milli takımda oynamak isterdim'' diyen Emre, ''Milli takıma seve seve gidiyoruz. Orada da oynayamadığım için üzülüyorum. Takımımız şampiyonluk yolunda ilerliyor, her maçta oynamak istiyorum. Milli maç arası, Bursaspor maçı öncesi sakatlığımın geçmesi açısından avantaj olarak görünüyor'' şeklinde konuştu. -BURSASPOR MAÇI- Emre Belözoğlu, ligin 27. haftasında Bursaspor ile yapacakları maçı da değerlendirdi. Bursaspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Emre, şunları söyledi: ''Takımda çok iyi bir ortam var, çok iyi bir hava yakaladık. Bunun devam etmesi gerekiyor. Tüm maçlarımızı kazanırsak, Trabzonspor maçlarının hepsini kazansa dahi biz şampiyon oluruz. Bursaspor geçen senenin şampiyonu. Şu an maç eksiğiyle 10 puan gerimizde, ama şampiyonluk şansları devam ediyor. Zor maç olacak. Ancak Kadıköy'deki avantajımız olan seyircimizin desteğiyle bu maçtan da galip geleceğimize inanıyorum.'' -EŞİ YARIN DOĞUM YAPACAK- Emre Belözoğlu, radyoda eşinin yarın doğum yapacağını açıkladı. Eşiyle birlikte bugün kontrole gittiklerini belirten Emre, ''Yarın eşim doğuma girecek. İlk haberini buradan vermiş olayım. Bugün kontrol oldu. Yarın doktorumuz karar aldı. Bizim oğlan fazla kilo almış. Yarın müdahale edilecek'' dedi. Emre, Fenerbahçe Kulübü'nün radyosunu da takip edeceğini ifade ederek, ''İnsanlar artık gerçekleri duymak istiyor. Ülkemizde hiç istemediğimiz haberler yapılıyor. Hem televizyonumuz hem radyomuz doğruları ifade edecek kurumlar olduğundan, bizler futbolcular olarak çok mutlu oluyoruz. Artık herkes FB TV'den duyduklarına inanıyor. Gerçekler burada da karşılarına çıkacak insanların'' diyerek sözlerini tamamladı.