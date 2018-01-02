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Spor

Emre can, Juventus yolunda

Juventus, Liverpool forması giyen Emre Can'ı transfer etmek üzere

02 Ocak 2018 19:14

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Can'ın Liverpooldan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

İtalyan basınında yer alan habere göre Emre Can için Juventus, Liverpool'a gözden çıkarmaya başladığı sol kanat oyuncusu Marko Pjaca’yı da dahil edeceği yüksek bonservisli bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Liverpool tarafı ise sözleşme yenilemeyen Emre Can'ı, sezon sonu bonservissiz ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak ara transfer döneminde göndermeye sıcak bakıyor.

Devler, Emre Can için sıraya girdi

Yıldız oyuncuyu Juventus'un yanı sıra, Bayern Münih, ve Manchester United gibi takımlar da transfer listesinde bulunduruyor. Genç orta saha oyuncusu, bu sezon Liverpool forması altında 25 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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