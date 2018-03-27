T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Can için devler kuyruğa girdi

Yıldız futbolcunun Liverpool'dan ayrılması bekleniyor

27 Mart 2018 14:35

Liverpool'un yıldızı Emre Can, hakkındaki transfer söylentilerine tepki gösterdi. Emre Can, sezon sonuna kadar hiçbir söylentiye yanıt vermeyeceğini dile getirdi.

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği en çok merak edilen oyuncularından biri de Emre Can.

Liverpool ile sözleşmesi sezonun bitimiyle birlikte sona erecek Emre Can, gelecek sezon büyük bir kulübün formasını giyeceğini söylemiş; ancak adresini vermemişti.

İngiliz basınının, Liverpool'da kalmak için maaşının haftalık 200 bin sterline çıkarılmasını istediği yolundaki haberi yıldız oyuncunun tepkisini çekti.

Liverpool'da kalmak için yönetim ile pazarlık masasına oturmadığını dile getiren Emre Can, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Milli takım kampında sakatlanan Türk asıllı oyuncu; "Bundan böyle hakkımdaki söylentilere yanıt vermeyeceğim. Şu anda tek hedefim bir an önce iyileşip takımdaki yerimi alabilmek" dedi.

Emre Can'ın adı Juventus, Bayern Münih ve Manchester City gibi takımlarla anılıyor.

ETİKETLER

Emre CanLiverpooltransferAvrupaJuventusBayern MünihManchester Citysezon sonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24