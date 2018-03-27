Emre Can için devler kuyruğa girdi

Liverpool'un yıldızı Emre Can, hakkındaki transfer söylentilerine tepki gösterdi. Emre Can, sezon sonuna kadar hiçbir söylentiye yanıt vermeyeceğini dile getirdi.

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği en çok merak edilen oyuncularından biri de Emre Can.

Liverpool ile sözleşmesi sezonun bitimiyle birlikte sona erecek Emre Can, gelecek sezon büyük bir kulübün formasını giyeceğini söylemiş; ancak adresini vermemişti.

İngiliz basınının, Liverpool'da kalmak için maaşının haftalık 200 bin sterline çıkarılmasını istediği yolundaki haberi yıldız oyuncunun tepkisini çekti.

Liverpool'da kalmak için yönetim ile pazarlık masasına oturmadığını dile getiren Emre Can, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.



Milli takım kampında sakatlanan Türk asıllı oyuncu; "Bundan böyle hakkımdaki söylentilere yanıt vermeyeceğim. Şu anda tek hedefim bir an önce iyileşip takımdaki yerimi alabilmek" dedi.



Emre Can'ın adı Juventus, Bayern Münih ve Manchester City gibi takımlarla anılıyor.