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Spor

Emre Can deliye döndü, Neymar'ı yere indirdi!

12 Mart 2020 09:42

Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.

Parc Des Princes'de oynanan müsabakanın son anlarında tansiyon bir hayli yükseldi.

Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can, Brezilyalı yıldız Neymar'ın üzerine yürüdü.

Paris Saint Germain'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos'un da dahil olduğu kavga bir anda büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Güçlükle sakinleşen Emre Can, olayların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, maç kaldığı yerden devam etti.

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Emre CanNeymarPSGBorussia Dortmund
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