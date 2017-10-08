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Spor

Emre Can, 54 yıl sonra bir ilki gerçekleştirebilir!

23 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında İtalyan devi Juventus da var

08 Ekim 2017 16:41

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, Liverpool forması giyen Emre Can ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can, Manchester United’a transfer olması halinde 1964’ten bu yana; 54 yıl sonra Liverpool’dan ManU’ya transfer olan ilk futbolcu olacak.

Türkiye asıllı Alman futbolcuyla yaz transfer döneminde Juventus’un da ilgilendiği ve sözleşmesinin sona ermesini bekleme kararı aldığı biliniyor.

Liverpool formasıyla 138 maça çıkan Emre Can, 10 gol ve 9 asist kaydetti. Emre, çoğunlukla ön libero ve stoper pozisyonlarında değerlendirilmesine rağmen yalnızca bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 23 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca hiç direkt kırmızı kart görmedi.

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