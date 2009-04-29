Emre çalışmalara başladı



Fenerbahçe’de ise teknik direktör Luis Aragones, Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, 11 kişilik kadro denedi.



İspanyol çalıştırıcı, kupa ve ligde olmak üzere son iki maçta kadroya almadığı sol kanat oyuncusu Uğur Boral'a, Beşiktaş maçı için denediği kadroda yer verdi.



Sakatlığı geçen Emre takımla çalışmalara başlarken, kart cezalarını tamamlayan kaleci Volkan Demirel ve Semih de kadroda yer buldu.



Aragones'in, Alex ve Güiza'nın yokluğunda derbi maç için denediği 11 şöyle oluştu: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Can, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Emre, Uğur, Deivid, Semih.



Çift kale maçın devre arasında futbolcularına uyarılarda bulunan teknik direktör Aragones, bir ara çıktığı topu alamayıp gol yiyen kaleci Volkan Demirel'i de uyardı.



Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Alex'in salonda çalışmalar yaptığı bildirildi. Brezilyalı futbolcunun yanı sıra topuğundaki sorun nedeniyle krampon giymekte zorlanan Güiza da antrenmana katılmadı.



