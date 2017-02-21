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Spor

Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

21 Şubat 2017 20:45

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Emre Belözoğlu'nun buradaki ikinci sezonu. Geldiğinden bu yana Medipol Başakşehir'e çok önemli katkıları oldu. Uluslararası tecrübesi ve kişiliğiyle takıma ağabeylik yapıyor. Kaptanlığından tüm takım çok memnun. Hocamız Abdullah Avcı ve yönetimimizin de isteğiyle Emre Belözoğlu ile bir yıl daha devam etme kararı aldık ve sözleşmesini uzatıyoruz. Hayırlı olsun. Emre Belözoğlu'nun tecrübesi, Başakşehir için çok önemli. Çünkü tecrübe bizim şu an en önemli eksiğimiz. Emre buradaki 2 yıl içinde, herkesin söylediğinin dışında bize inanılmaz katkı sağladı."

Deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulüpteki ikinci senem. Türk futbolunun en samimi ailesinin içindeyim. Bir sene daha futbol oynama şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Burası ailem gibiydi, Sayın Başkanımız beni gönderseydi de kapıdan kovulup bacadan girme misali gibi bir niyetim vardı. Bir sene daha futbol oynamak istiyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için başkanımıza, yönetimimize ve teknik direktörümüze teşekkür ediyorum."

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Emre Belözoğluİstanbul Medipol Başakşehir

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