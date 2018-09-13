Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezası 2'ye indi

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu\'nun 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu\'nun kararı şöyle;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK\'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün futbolcusu Emre Belözoğlu\'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT\'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.