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Spor

Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezası 2'ye indi

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü

13 Eylül 2018 19:40

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu\'nun 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü.
Tahkim Kurulu\'nun kararı şöyle;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK\'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Erteleme talebinin reddine,
- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün futbolcusu Emre Belözoğlu\'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT\'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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