-EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TARAFTARA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacakları derbi maçtan taraftarın da desteğiyle iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını belirterek, ''İyi bir gelecek bizi bekliyor olacak'' dedi. Emre'nin, Fenerbahçe Televizyonu'na derbi maçla ilgili yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden sarı-lacivertli futbolcu, cezaları nedeniyle yaptıkları 2 seyircisiz maçın ardından ligde ilk kez Kadıköy'de taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatarak, ''Bizim açımızdan çok önemli. Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Günlük yaşamayı bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçtan iyi bir sonuç alacağız ve iyi bir gelecek bizi bekliyor olacak. Zor bir maç olacak. Zaten derbilerin favorisi olmaz. Taraftarımızın önünde iyi konsantre olarak bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Takımda derbi maç tecrübesi bulunan oyuncuların çokluğuna değinen, maç boyunca sabretmek gerektiğini, bazen golün geç gelebildiğini belirten Emre, ''Oyuna agresif başlarsak, daha önceki senelerde de olduğu gibi avantajlı duruma geçeriz'' dedi. Beşiktaş'ın da kaliteli oyunculara sahip ve iyi futbol oynamak isteyen bir takım olduğunu anlatan Emre, ''Derbide elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz, iyi ve agresif oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Kötü sonuçlar aldığımız maçlarda yeterince iyi oynamadık. Maçın kontrolünü elimizde bulundurmak istediğimizde, öne oynamak istediğimizde farkımız her zaman ortaya çıkıyor. Bu maç da umarım o maçlardan biri olur'' şeklinde değerlendirme yaptı.