Emre Belözoğlu'ndan bankaya karşı 45 bin liralık 'dosya masrafı' zaferi

Futbolcu Emre Belözoğlu 6 Ekim 2006’da bir bankanın Osmanbey şubesinden bireysel kredi kullandı. Banka, futbolcuya 44 bin 841 TL komisyon ve dosya masrafı kesti. Belözoğlu dosya masrafını geri alabilmek için ocak ayında tüketici mahkemesine başvurdu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre mahkeme, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi masrafın iade edilmesi yönünde görüş bildirdi. Banka, futbolcuya 44 bin 841 lira kredi komisyonu ile 1029 lira ekspertiz ücreti olmak üzere toplam 45 bin 870 lira ödeyecek.