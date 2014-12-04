T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu'na bir maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na bir maç men cezası verdi

04 Aralık 2014 19:20

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na bir maç men cezası verdi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Eskişehirspor karşılaşmasında, yardımcı hakeme söylediği sözler üzerine kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklama ile cezalar duyuruldu.
Emre Belözoğlu'na, Eskişehirspor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza ve 13 bin lira para cezası verildi.

Mustafa Pektemek'e ise Kardemir Karabükspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki maç ceza verildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü de Eskişehirspor maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 110 bin lira ceza aldı. 

 

ETİKETLER

emre belözoğlupfdkeskişehirsporfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24