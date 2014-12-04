Emre Belözoğlu'na bir maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na bir maç men cezası verdi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Eskişehirspor karşılaşmasında, yardımcı hakeme söylediği sözler üzerine kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklama ile cezalar duyuruldu.

Emre Belözoğlu'na, Eskişehirspor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza ve 13 bin lira para cezası verildi.

Mustafa Pektemek'e ise Kardemir Karabükspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki maç ceza verildiği açıklandı.



Fenerbahçe Kulübü de Eskişehirspor maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 110 bin lira ceza aldı.