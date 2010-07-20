Emre Belözoğlu yoğun bakımda mı?

T24- Yaşadığı bağırsak enfeksiyonuna kulüp doktorları tarafından teşhis konulamayan ve bu nedenle İstanbul 'a dönen Emre Belözoğlu , Acıbadem Hastanesi 'ne geldi.

Lig TV'nin internet sitesinin haberine göre; Bazı gazetelerde "Emre yoğun bakıma alındı" şeklinde haberler yer almasına rağmen, şu an için hastaneye yatırılmayan Emre'ye kapsamlı kontroller yapılacak.



Saat 09.00 sularında Acıbadem Hastanesi'ne gelen Emre, burada Lig TV Muhabiri Serbay Şenkal'a yaptığı açıklamada "Rahatsızlığıma kulüp doktorları tarafından teşhis konulamadığı için İstanbul'a geldim. Şimdi içeride doktorumla görüşeceğim. Durumumu ben de bilmiyorum. Yapılacak kontrollerin ardından sizlere de bilgi vereceğim" dedi.