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Spor

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Arda Turan'ın da forma giydiği Atletico Madrid'de oynayan Emre Belözoğlu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı

30 Ocak 2013 09:34

Ara transferde Younes Belhanda başta olmak üzere birçok futbolcuyla ilgilenen Fenerbahçe, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan eski oyuncusu Emre Belözoğlu'nun transferi için Atletico Madrid'le anlaştı.

Yaklaşık 6 ay önce, yaşadığı sorunlar nedeniyle Arda Turan'ın da forma giydiği Atletico Madrid'e transfer olan ve orada mutsuz olduğu bilinen Belözoğlu ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Anlaşmanın ardından Madrid’den ayrılan Emre için bonservis ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncunun transferi ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(ntvmsnbc)

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