Emre Belözoğlu yeni takımıyla çıktığı dört maçta da kaybetti

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilememesi üzerine Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.

Sarı-lacivertli formaya veda eden Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir macerası kabus gibi başladı. Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı-turuncu lacivertli takım bu sezon oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.

Hürriyet'te yer akan habere göre; Emre Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü formasını ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında giydi. Hollanda ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada oyundan çıktı. AZ Alkmaar ile 6 Ağustos'ta oynanan rövanş karşılaşmasına yedek başlayan Emre, son 25 dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertliler bu maçı da 2-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma hayaline son veren Emre'li Başakşehir'in, Spor Toto Süper Lig mücadelesi de kötü başladı. 15 Ağustos'ta Antalyaspor'u konuk eden turuncu-lacivertli takım, tecrübeli oyuncunun 79 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Süper Lig'de son olarak dün akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Başakşehir, mücadeleden 1-0 yenik ayrılırken, ilk 2 haftayı puansız kapatmak zorunda kaldı.