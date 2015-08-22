T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu yeni takımıyla çıktığı dört maçta da kaybetti

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de kâbus yaşıyor

22 Ağustos 2015 17:40

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilememesi üzerine Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.

Sarı-lacivertli formaya veda eden Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir macerası kabus gibi başladı. Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı-turuncu lacivertli takım bu sezon oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.

Hürriyet'te yer akan habere göre; Emre Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü formasını ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında giydi. Hollanda ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada oyundan çıktı. AZ Alkmaar ile 6 Ağustos'ta oynanan rövanş karşılaşmasına yedek başlayan Emre, son 25 dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertliler bu maçı da 2-1 kaybetti.   
UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma hayaline son veren Emre'li Başakşehir'in, Spor Toto Süper Lig mücadelesi de kötü başladı. 15 Ağustos'ta Antalyaspor'u konuk eden turuncu-lacivertli takım, tecrübeli oyuncunun 79 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Süper Lig'de son olarak dün akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Başakşehir, mücadeleden 1-0 yenik ayrılırken, ilk 2 haftayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

ETİKETLER

Emre Belözoğlumedipol başakşehirfenerbahçemaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24