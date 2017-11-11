Emre Belözoğlu: Yabancı sınırlamasına karşıyım

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Emre Belözoğlu, katıldığı bir TV programında açıklamada, ‘’ Ben yabancı sınırına karşıyım. Taraftarlar da öyleler. Herkes, iyi futbolcuları izlemek ister’’ dedi.

Katıldığı televizyon programında yabancı sınırına dair yorumunu belirten Belözoğlu’nun açıklamaları şöyle:

‘’Futbol, enternasyonel bir şey. Bu kadar yatırım yapılıyor ve taraftarlar kulüplerden başarı bekliyor. Ben yabancı sınırına karşıyım. Taraftarlar da öyleler. Herkes, iyi futbolcuları izlemek ister.

Türk futbolcuların şapkayı önlerine koyma zamanı geldi. Aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Hayatınızın merkezine futbolu koyduğunuz zaman, sevsinler ya da sevmesinler, herkesten takdir görürsünüz.

Türk oyuncuların kendilerine çok doğru örnekler almaları gerekiyor. Gençler, futbolu hayatlarının merkezine koymalı ki 'Elimizde böyle oyuncular varken neden yabancı oyuncu kullanalım' diyelim"