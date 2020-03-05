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Spor

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel kolları sıvadı

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

Fotoğraf: Fenerbahce.org

05 Mart 2020 15:36

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)

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