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Spor

Emre Belözoğlu: VAR'dan en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe

18 Şubat 2021 19:46

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Hakemler Fenerbahçe merkezli dizayn edilecek algısı yaptılar. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; bunların tümü birer tuzak ve bu algılara rağmen hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden, VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe" dedi.

Belözoğlu, Göztepe maçının hazırlıklarının sürdüğü Samandıra'da basın mensupları ile bir araya geldi. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

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