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Emre Belözoğlu TKP ile mahkemelik oldu

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, geçen yaz yapılan genel seçimlerde TKP’nin internet sisetisinde yer alan bir yazı nedeniyle TKP yöneticileriyle mahkemelik oldu.

01 Şubat 2012 02:00

 T24- Fenerbahçeli  Emre Belözoğlu, geçen yaz yapılan genel seçimlerde TKP’nin internet sisetisinde yer alan bir yazı nedeniyle TKP yöneticileriyle mahkemelik oldu.  

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, TKP'nin internet sitesinde yer alan "Sakın TKP'ye oy verme" başlığıyla yayınlanan yazıda kendisine hakaret edildiğini ileri süren Belözoğlu'nun şikâyeti üzerine TKP yetkilileri ve internet sitesinin yöneticisi Mehmet Kuzulugil hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


İddianamede sanık Kuzulugil'in yönetici olduğu 'tkp.org.tr' adlı internet sitesinde Emre Belözoğlu'nun görüntüleri konularak, hakaret içeren sözler söylendiği ileri sürüldü.



TKP bu işe ne diyor?



Konuyla ilgili olarak, hakkında dava açılan TKP Merkez Komiye üyesi Mehmet Kuzulugil şunları söyledi:

Öncelikle davanın konusu TKP'nin toplumsal yaşamın her alanına yansıyan olumsuzluklar hakkında Emre Belözoğlu'nu örnek vererek hazırladığı bir propaganda videosu. Videoyu yayınladığımızda hakkında çok şey söylendi, o kadar gürültü kopardı ki, amacımızın bütünüyle sansasyon yaratmak olduğu, Belözoğlu'nu bu yüzden "kullandığımız" bile söylendi.



Belözoğlu ve bazı futbol profesyonelleri konu üzerinde çalıştıklarını, TKP'yi dava edeceklerini de söylediler. Daha fazla sansasyon yaratıp TKP'ye oy kazandırmak (!) istemedikleri için midir bilmiyorum, uzun süre bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Belözoğlu'nun iletişim suçları şubesine başvurusu aşağı yukarı 6 ay sonra gerçekleşti.


Açıkçası aslında hiç de öyle değiliz. Türkiye Komünist Partililer, şu ya da bu kişiden, toplumda bilinirliği olan bir futbolcudan ya da sanatçıdan haz etmeyebilir, sevebilir, nefret edebilir, takdir edebilir. Ama TKP kişileri hedef seçmez. Hatta kişileri yüceltmekten de sakınır. Her şeyi kişilere yüklerseniz, sadece o kişiler değil, verdiğiniz mücadele çöker."

"Sen TKP'ye oy verme" demek hakaret öyle mi! Ne mutlu bize! O propaganda videosunu izleyip de burada bana hakaret ediliyor diyebilmesi üzücü. En azından Emre Belözoğlu'nun TKP'nin ne söylediğini anlamadığını gösterir. (Bir teselli olarak ne söylediğimizi anlamamış olduğunu ama ondan istediğimizi yapıp TKP'ye oy vermemiş olduğunu düşünebiliriz.)

Herkes ayrı bir meseledir. Ama bizim meselemiz Emre değildir. Bakın bir şey daha söyleyeyim, toplumdaki yüzeyselleşmeden, yozlaşmadan, ucuzlaşmadan Serdar Ortaç'ı sorumlu tutabilir misiniz? Bu her şey bir yana Ortaç'ı abartmak olmaz mı? Bu isimler merkezinde sermayenin durduğu, piyasalaşmanın tam hız devam ettiği ve tabii dünya gericiliğinin de yönlendirdiği bir dev yapının küçük dişlileridir.

Biz marksistiz, mekanizmayı bırakıp dişlilerle uğraşmayız. En azından Emre'nin bu mekanizma içindeki yerini bir yerden sonra çok abartmıyoruz.



Fenerbahçe ile ilgili ne düşünüyorsunuz?



Videonun yayınlanmasından sonra TKP'nin Fenerbahçe'ye de bir tavrı olduğu gibi şeyler söyleyenler oldu. Tersine Fenerbahçe taraftarları arasında bizim tavrımızı destekleyenler oldu.



Videoyu hazırlayan ekipte Fenerbahçe taraftarı olanlar da vardı.



Şunu da ekleyelim: Fenerbahçe hakkında (sistemdeki bütün unsurlar gibi) bir değerlendirmemiz bir eleştirimiz olursa, bunun sonucu Fenerbahçe'yi değiştirmek için çalışmamız olur. Karşı tribüne geçip Fenerbahçe'ye yüklenmek değil.

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