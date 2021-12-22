Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken Teknik Direktör Emre Belözoğlu da tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 17' Deniz Türüç, 69' Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligdeki 10. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini de 10 haftaya çıkardı.

Yenilgi yüzü görmedi

Aykut Kocaman sonrası teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu başarılı grafiğini sürdürüyor. 15 Ekim'deki Beşiktaş maçıyla ilk sınavına çıkan Belözoğlu 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 8 galibiyet ve 2 beraberlik.

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti. OPTA'nın verilerine göre, Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).

Medipol Başakşehir, ligin 19. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.