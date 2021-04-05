Emre Belözoğlu: Sonunu mutlu bitireceğimize inancım tam

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, takımının başında ilk kez sahaya çıkıp galibiyetle ayrıldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u 1-0 yenen Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İlk kez takımının başında sahaya çıkan Belözoğlu, 3 puanı camiaya armağan ederken, oyuncularına mücadeleleri için teşekkür etti.

Camianın zor bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, “Her şeyden önce kazanmak güzel. Kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe’ye gönül vermiş ve gerçekten her türlü derdini dert edinmiş Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum bu galibiyeti. Camia zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Artık ligin boyu kısaldı"

İlk yarıda oyuncularının reaksiyon vermek istediğini ve mücadele ettiğini belirten Belözoğlu, ilk yarıdaki oyundan memnun kalmadığını belirtip, “Futbolcular da Erol Hoca ayrıldıktan sonra bir reaksiyon göstermek istediler. Oyuncular bu akşam bence ilk yarı reaksiyonu vermek için çok mücadele ettiler ama istediğimizi veremediler. İkinci yarıya ise çok iyi başladılar ve pozisyonlar geldi. Golü attıktan sonra maçın çözüleceğini biliyorduk. Kazanmak kolay değil. Artık ligin boyu kısaldı. Şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek adına reaksiyonu vermek gerekiyordu. Herkes bu ligde kalmak için mücadele ettiği kadar şampiyonluk yarışı da var Oyun anlamında eleştirdiğimiz noktalar olduğu kadar ikinci yarıda da istediğimiz şeyler oldu” diye konuştu.