-EMRE BELÖZOĞLU SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKTI KONYA (A.A) - 18.10.2010 - Konyaspor, daha önce 22 kez karşılaştığı ve sadece 1 kez yenebildiği Fenerbahçe'yi, ligin 8. haftasında sahasında konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'u, taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 1500'ü Fenerbahçeli, yaklaşık 20 bin taraftar izledi. Maçta 1200 polis ve yaklaşık 200 dolayında özel güvenlikçi görev aldı. Konya dışında Aksaray, Niğde ve Karaman'dan da çok sayıda taraftar bu karşılaşma için Konya'ya geldi. Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı birlikte izledi. Lig tarihinde ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 22 lig maçında karşılaşan Konyaspor, 21 kez yenildiği rakibi karşısında sadece tek galibiyet alabildi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında yaptığı 22 lig maçından 21'ini kazanırken, rakibine toplam 73 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Ligde son iki haftada Kasımpaşa'yı 6-2, Gençlerbirliği'ni de 3-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden, 20 golle Trabzonspor ile birlikte ligin en golcü ekibi sarı-lacivertliler, çıkışını Konya deplasmanında da sürdürmek istiyor. Deplasmanda sadece Kasımpaşa'yı yenebilen, Trabzonspor ve Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe, Konyaspor karşında 2. deplasman galibiyetini hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor deplasmanındaki 1-0'lık yenilgiyle başlayan Konyaspor, 2. haftada Eskişehirspor'u sahasında 2-1 yendi. Bu maçın ardından yaptığı 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Fenerbahçe'de, sakatlığı süren Alex maç kadrosunda yer almadı. Alex'in yerine kaptan olarak sahaya Emre Belözoğlu çıktı. Milli takımdan sakat dönen ve sağ diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Niang ise 11 kişilik kadroda yer aldı. Alex'in yanı sıra ülkesinde tedavisini sürdüren Güiza, sakatlıkları bulunan Selçuk ve Uğur da kadroda yer almazken Brezilyalı Cristian Baroni, Gökhan Ünal ve İlhan da Aykut Kocaman tarafından kadroya alınmadı. Ev sahibi ekip Konyaspor'da ise ameliyat olan Murat Tosun ve sarı kart cezalısı Erdinç Yavuz ile babası vefat eden İbrahim Ege, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.