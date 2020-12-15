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Spor

Emre Belözoğlu: Paniğe müsaade etmeyeceğiz

"Oyunların hepsini inşallah biz bozacağız"

15 Aralık 2020 20:43

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, son haftalarda kötü sonuçlar alan sarı-lacivertli takımda panik havası olmadığını söyledi. Belözoğlu, "Panik havasını gerektirecek bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Biz, camiamızı bu anlamda ayakta tutmak adına elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkanımızın önderliğinde, ben ve Erol Hoca, kurulmuş olan bu yapı içerisinde biz bu paniğe müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Oyunların hepsini inşallah biz bozacağız"

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