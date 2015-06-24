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Spor

Emre Belözoğlu oynadığı maç başı ücret alacak

Oynadıkça para alacak olan tecrübeli futbolcunun maç başı ücreti 50 bin Euro olacak

24 Haziran 2015 16:18

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek sezon sadece maç başı ücret alacak. Oynadıkça para alacak olan tecrübeli futbolcunun maç başı ücreti 50 bin Euro olacak.

Sezonun bitimiyle birlikte yaşanan kongre sürecinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yeni yönetim, takımda köklü bir değişikliğe gitti. Uzun yıllardır forma giyen birçok oyuncu ile yollar ayrılırken, yeni yıldızlarla anlaşmanın yolları arandı. 

Habertürk'ün haberine göre, Sportif Direktör Giuliano Terraneo’nun da olumlu rapor vermesi üzerine tecrübeli oyuncu ile yola devam kararı alındı. Ancak yönetimin geçen sezon 2.1 milyon Euro alan Emre’ye bu parayı yine verme gibi bir niyeti yoktu. Bu durum da kendisine iletildi. Ve tarihinde ilk kez yönetim, yeni bir uygulamaya giderek garanti para vermeden maç başına anlaşma yaptı.

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