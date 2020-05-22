Emre Belözoğlu'nun sürprizi Abdullah Avcı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevi yapacak olan Emre Belözoğlu'nun ilk teknik direktör adayının Erol Bulut, ikinci isminse Abdullah Avcı olduğu iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın, sarı-lacivertli takımın teknik direktör arayışına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Arat'ın açıklamaları şöyle: "2.5 aylık sürede Fenerbahçe için 25 teknik direktörün ismi geçmiş bu rakam 2’ye düştü diye duydum ve teyidini aldım.



Bu isimler Erol Bulut ve Nenad Bjelica ancak Erol Bulut’un daha öne çıktığını düşünüyorum, Erol hoca konusunda somut gelişmelerin olmama sebebi Fenerbahçe’nin hem Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile karşılaşma ihtimali var hem de iki takımın ligdeki puanları birbirine çok yakın.

Bjelica 3 milyon Euro istiyor

Şu anda Fenerbahçe’de en önemli hoca adayı artık Erol Bulut. Bjelica ise yüksek rakamlarda diretiyor 3 milyon Euro istiyor ve tazminat maddesi de istiyor haliyle Fenerbahçe’nin bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum.



Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu kimi istiyorsa rota doğal olarak oraya çevriliyor. İlk aday Erol Bulut.



Ancak bunlar insani iletişimdir bir kelime ile bile anlaşmalar bozulabilir. Emre Belözoğlu’nun ikinci isteği Abdullah Avcı. Bu seçeneği göz ardı etmemek gerekiyor."