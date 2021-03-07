Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddia edildi, Fenerbahçe'den açıklama geldi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı sonuçlar karşısında tartışma konusu olan Erol Bulut'un ardından şimdi gündem Emre Belözoğlu oldu. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut ile arasında huzursuzluk olduğu iddia edilen Belözoğlu'nun istifa ettiği ve tesislere gelerek eşyalarını topladığı belirtildi. Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştığı ve istifasından geri döndürmeye çalıştığı de öne sürüldü.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama geldi. Önce sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafı paylaşıldı ve "Sonuna kadar Fenerbahçe" notu düşüldü.

Ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, bu tweet'e yanıt olarak "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı.