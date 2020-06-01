Emre Belözoğlu'nun gönlünde Abdullah Avcı var

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, önümüzdeki sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yı getirmek istediği öğrenildi.

Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Nenad Bjelica ile anlaşma sağlanamaması durumunda Bulut ile birlikte Avcı'nın öne çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.