Emre Belözoğlu'ndan motivasyon toplantısı: Üçüncülük hayal değil

Samandıra’da toplantı yapan Emre Belözoğlu, "Avrupa şansımız devam ediyor. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle imkânsız değil" sözleriyle arkadaşlarını motive etti.



Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken, "Sıralamada üstümüzde bulunan Sivasspor ve Beşiktaş ile oynayacağız. Bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Maç maç gitmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maksimum puan toplayalım. Önümüzdeki 5 haftanın neler getireceği belli olmaz" diye konuştu.

39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirterek "Ancak hiç beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Her takım dalgalı dönemler yaşayabiliyor. Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.