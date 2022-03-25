Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz paylaşımı

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçının ardından mili takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

A Milli Takım'ın, Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası hayallerine veda etti. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı ise maçın kırılma anı oldu.

Emre Belözoğlu, Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giydiği golcü futbolcuyla beraber çekilen fotoğrafını paylaşırken, Burak Yılmaz'ın kafasına kral tacı ekledi.

Burak Yılmaz, Portekiz karşılaşmasının ardından milli formaya veda ettiğini açıklamıştı.