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Spor

Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Gökhan Gönül, 'FETÖ' davası kapsamında araştırılacak

4 futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadeleri kapsamında araştırılacak

17 Ekim 2018 17:09

'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcu sanık Bekir İrtegün'ün "Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Gökhan Gönül  de sohbetlere katılıyordu" ifadesi sonucunda mahkeme bu 4 futbolcunun araştırılmasına karar verdi.

Mahkeme söz konusu isimler için “FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma veya dava olup-olmadığı ve ayrıca bu kişiler hakkında verilen bilgilerin sanığın örgüt içerisinde yeri de dikkate alınarak faydalı bilgiler olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına” hükmetti.

Sözcü'de Can Özçelik'in haberine göre duruşmada İrtegün Fethullah Gülen ile 2005'te tanıştığını ve Bylock indirdiğini ama hiç kullanmadığını söyledi

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