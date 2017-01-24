Emre Belözoğlu maç öncesi Volkan Demirel ile ne konuştuğunu açıkladı

Fenerbahçe, Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk için tekrar potaya girerken, maçta tüm gözler Emre Belözoğlu’nun üzerindeydi. Belözoğlu, polemik konusu yapılan performansını anlattı. Belözoğlu, "Fenerbahçe maça iyi hazırlanmıştı. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskı kurdular. Bu da iyi oynamamızı engelledi. Topun bana çarpıp gol olması moralimi çok bozdu. Kötü oynadım" dedi. Belözoğlu, maç öncesi Fenerbahçe'nin kalecesi Volkan ile ne konuştuklarını anlatırken "Volkan’a şunu söyledim: 'Eskiden (F.Bahçe’de oynarken) kale seçiminde ‘Hangi kale olsun’ diye sana soruyordum. Şimdi yine sorayım mı?' Güldüğümüz şey buydu" dedi.

Fenerbahçe’ye karşı oynadığı her maçta olduğu gibi yine Emre ile ilgili polemikler konuşuldu. Taraftarından büyük sevgi gördüğü eski takımına karşı performansı tartışmalara konu edildi.

Belözoğlu Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın sorularını cevapladı:

Maçtan önce F.Bahçe taraftarının sevgi gösterisi seni etkiledi mi? Etkilemez mi?



İlk maçta kazandıktan sonra sevinmem onları üzmüştü. Dün (önceki gün) böyle bir sevgi beklemiyordum. Benim de onlara olan sevgim hiç zaman azalmadı. Gösterdikleri sevgi ve ilgi maç öncesi duygusal anlar yaşamama neden oldu.

"Çok iyi pres yaptılar"

Peki bu durum maç performansını etkiledi mi?

Aslında etkilemedi ama kötü oynadım. Fenerbahçe maça iyi hazırlanmıştı. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskı kurdular. Bu da iyi oynamamızı engelledi. Topun bana çarpıp gol olması moralimi çok bozdu. Kötü oynadım. Sadece oyun olarak değil sertlik olarak da kendimi iyi görmedim. Daha agresif olabilirdim. Belki de o duygusallık bilinç altımda performansıma etki etti. Kendi performansımı hiç beğenmedim.

"Kazanmaya devam etmeliler"

Fenerbahçe’nin performansını nasıl buldun?

Çok iyiydiler. Maç boyunca iyi oynamamızı engellediler. Belki de biz takım olarak çok kötüydük.

"Şampiyonluk için erken"

Bu galibiyet Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını nasıl etkiler sence?

Tek maçla olmaz. Kazanarak devam etmeleri gerek. Bu maç tabi ki onları olumlu etkiler. Ancak önlerinde zorlu maçlar var. Kaybetmeyen takımlarla oynayacaklar. O maçları da kazanmalılar. İşleri zor...

"Kaleyi yine sana sorayım mı?"

Volkan Demirel ile maç öncesi gülüşmeniz sosyal medyada çok fazla polemik konusu oldu... Ne konuştunuz?

Ben onları kafaya takmıyorum. Okumuyorum bile. Volkan’a şunu söyledim: "Eskiden (F.Bahçe’de oynarken) kale seçiminde ‘Hangi kale olsun’ diye sana soruyordum. Şimdi yine sorayım mı?" Güldüğümüz şey buydu.