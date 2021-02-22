"Emre Belözoğlu kulüpte hakimiyet kurmak için Erol Bulut'u seçti"

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu'nun kulüpte hakimiyet kurmak için Erol Bulut'u teknik direktör yaptırdığını iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'den 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında maçı değerlendiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Emre Belözoğlu, kendi hakimiyeti fazla olsun diye Erol Bulut'u getirdiğini düşünüyorum ben. Israrla arkasında bu yüzden durulduğunu düşünüyorum. Manuel Pellegrini gelseydi Volkan Demirel saha kenarında olabilir miydi? Selçuk Şahin tribünde olabilir miydi? Nerede Mehmet Aurelio. Yarın öbür gün Arsene Wenger gelse bunların böyle şeyi olur mu? Olmaz. Burası da Fenerbahçe" yorumunu yaptı.