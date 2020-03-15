Emre Belözoğlu kulübeyi yumrukladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Konyaspor mağlubiyetinde arkadaşlarının oynadığı futbola sinirlendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



9 kişi kalan rakibi karşısında kaleye isabetli şu atamayan sarı-lacivertliler, vasat bir oyun ortaya koyduğu mücadeleden şok bir yenilgiyle ayrıldı. Zirveye yaklaşma hedefiyle maça başlayan Fenerbahçe, 40 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Mevlüt Erdinç'e bırakırken, mücadelenin kalan bölümünü yedek kulübesinden takip etti.



Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz futbolu, yapılan pas hataları ve sergilenen performanstan memnun olmayan kaptan, takım arkadaşlarına sert tepki gösterdi.



Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesini yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.