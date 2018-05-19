Emre Belözoğlu küfür etti, sosyal medyada tepki yağdı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmaya Emre Belözoğlu damga vurdu.

Kasımpaşa’nın 6.dakikada Ahmed ile bulduğu golün ardından çok sinirlenen Emre Belözoğlu’nun ettiği küfür yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıdı. Net bir şekilde küfür ettiği görülen Emre’nin kimi hedef aldığı ise net belli değildi.

Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Emre Belözoğlu’na tepki yağdı. Tecrübeli futbolcunun o anları Twitter’da günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

Ayrıca Emre, ikinci yarının hemen başında Başakşehir’in kazandığı penaltı atışında Kasımpaşa kalecisi Ramazan’ı geçemedi.