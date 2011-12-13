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Spor

Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik bir gelişme yaşandı.

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Fenerbahçe'nin en sorunlu futbolcularından biri olan Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde Yönetim Kurulu tarafından kadrodan çıkarıldı.



Emre, dün oynanan Bursaspor maçında Cristian Baroni ile tartışma yaşamıştı. Tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ikiliyi soyunma odasından kovduğu iddia edilmişti.

Yönetim kurulu tarafından kadro dışı kaldığı bildirilen Emre Belözoğlu, kararı doğruladı. Emre, kendisine kadro dışı kaldığının kısa süre önce bildirildiğini belirterek, ''Henüz olay çok sıcak. İlerleyen zamanda bu konuda açıklama yapmam gerekirse yaparım'' dedi.



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